Middenvelder is verkozen tot de nieuwe Zèbre D'Or bij Charleroi

Zoals elk jaar kozen de fans van Sporting Charleroi hun speler van het seizoen en ze aarzelden niet om te stemmen: met meer dan 60% van de stemmen volgde Guillaume Gillet Dorian Dessoleil op.

De ex-Rode Duivel kwam aan het begin van het seizoen over van Lens en had in het klassement een ruime voorsprong op Ryota Morioka (9%) en Dorian Dessoleil (6%). Mamadou Fall en Nicolas Penneteau vervolledigen de top vijf.