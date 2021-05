OFFICIEEL: kapitein verlaat Zulte Waregem nadat er geen akkoord werd bereikt over een contractverlenging

Bij Zulte Waregem nemen ze deze zomer afscheid van Damien Marcq. Het was al even bekend dat de middenvelder de club ging verlaten, maar deze middag heeft Zulte Waregem het nieuws zelf officieel bekendgemaakt.

Damien Marcq kende een moeilijke start bij Zulte Waregem, maar dit seizoen werd hij één van de sterkhouders op het middenveld en werd hij zelfs benoemd tot kapitein van de club. Toch komt er geen contractverlenging voor de middenvelder.

Zulte Waregem heeft deze middag namelijk laten weten dat er geen akkoord is bereikt tussen de speler en de club over een contractverlenging. In totaal speelde Damien Marcq 69 wedstrijden voor Essevee.