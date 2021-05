Algemene Vergadering Pro League: uitstel voor terugkeer naar 16 gevraagd, maar zonder akkoord over belofteteams is dat zowat onmogelijk

De Algemene Vergadering van de Pro League komt vandaag nog eens bij elkaar om een oplossing te vinden voor de integratie van de beloftenteams in 1B. De verwachting is echter dat ze ook vandaag elkaar niet gaan vinden.

Nochtans is er een voedingsgrond gevonden voor de beloften ook in lagere reeksen onder te brengen. De amateurs hebben wel oren naar de financiële compensatie en versoepeling van de licentievoorwaarden, maar het probleem ligt vooral bij de profclubs.

Het gaat dan over de verdeling van wie er in 1B mag spelen en wie naar de amateurs kan. 1B moet sowieso hervormd worden en de Pro League heeft daar een studie over besteld. De meeste clubs willen de resultaten van die studie afwachten vooraleer een beslissing te nemen. Ook de terugkeer naar 16 clubs in 1A zal besproken worden. Sommige clubs willen dat nog een seizoen uitstellen, maar dan moet er eerst een beslissing vallen over de belofteteams.