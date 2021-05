Debat van de week: wat met de halvering van de punten en de play-offs? (En u had het 2 keer op 3 juist!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw ten einde en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Club Brugge kampioen, KRC Genk tweede en KAA Gent winnaar van play-off 2. Zo besloten we afgelopen weekend het kampioenschap. De titel van Club én de tweede stek van de Limburgers had u goed voorspeld, maar in play-off 2 had u toch vooral Mechelen getipt vorige week. Deze week vragen we u graag eens naar het format van de play-offs. "Die halvering van de punten? Dat is onsportief", aldus Vincent Mannaert maandagavond in Extra Time. "De inkrimping van de play-offs van zes naar vier teams was wel positief", pikte Peter Vandenbempt wel meteen in. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat vinden jullie van de play-offs? Behouden in huidige vorm (met 2x4 ploegen en halvering) 9% Terug naar vorig seizoen (PO1 met 6 ploegen én halvering) 11% Play-offs met 2x4 ploegen, zonder halvering 2% Play-off 1 met 6 ploegen, zonder halvering 4% Geen play-offs, reguliere competitie met 18 65% Geen play-offs, reguliere competitie met 16 7% Nog iets anders (laat in reacties weten!) 2%