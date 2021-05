Niklas Dorsch, van Gentse bank naar Franse kampioen?

OSC Lille, kersvers landskampioen, anticipeert op een vertrek van een van haar sterkhouders. Daarbij kwamen ze uit bij Niklas Dorsch, de jonge middenvelder van AA Gent.

Transfermarkt weet immers dat de ex-club van Eden Hazard op zoek is naar een opvolger voor Boubakary Soumaré, die erg dicht bij een transfer naar Leicester City staat. Een van de namen die op het lijstje van de Noord-Franse club staat, is die van Niklas Dorsch.

De 23-jarige Duitser liet fraaie dingen zien in zijn eerste seizoen in ons land, maar verloor in de play-offs zijn basisplaats. De Duitser, die volgende week in actie komt op het EK voor beloften, ligt nog tot 2024 onder contract in de Ghelamco Arena.

In 29 competitiewedstrijden voor AA Gent was Dorsch goed voor drie doelpunten en twee assists. Zijn marktwaarde wordt door het gespecialiseerde Transfermarkt geschat op zeven miljoen euro.