OFFICIEEL: Jonas De Roeck is de nieuwe trainer van KVC Westerlo

KVC Westerlo heeft deze middag haar nieuwe trainer voorgesteld. Het is niemand minder dan Jonas De Roeck, die dus afscheid neemt van Anderlecht. De Roeck was daar aan de slag als assistent-trainer.

Bij KVC Westerlo konden ze niet echt tevreden zijn over het voorbije seizoen en dus werd Bob Peeters na enkele jaren de laan uitgestuurd. Lang heeft de club uit 1B niet lang moeten zoeken naar een nieuwe trainer, want deze middag werd Jonas De Roeck voorgesteld.

Jonas De Roeck komt over van Anderlecht, waar hij aan de slag was als assistent-trainer. De Roeck was ook al één seizoen hoofdtrainer van STVV. "Uit de gesprekken die ik heb gevoerd, merkte ik dat KVC Westerlo veel ambitie toont. Het sluit aan bij wat ik als trainer wil bereiken. Ik zou KVC Westerlo dan ook heel graag bijstaan in hun avontuur." Zegt Jonas De Roeck op de officiële website van de club.