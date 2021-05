Genkse kampioenenmak(k)ers uit 2011 over De Bruyne: "Leek wel één superheld die de wereld komt redden"

Zaterdag kan met Kevin De Bruyne een jeugdproduct van Genk de Champions League winnen. Ze mogen in Limburg alvast heel fier zijn op hun Kevin. In 2011 pakte De Bruyne de titel met Genk. De kampioenenmakers van toen vertellen over de man die nu een echte voetbalster is.

Of zijn het kampioenenmakkers, want de echte kampioenenmaker dat jaar was De Bruyne zelf. "Als ik aan Kevin denk, springt er één wedstrijd uit voor mij", zegt doelman László Köteles in HLN. "De 4-5 op Club, legendarisch. Op 20 minuten van het einde stonden we 4-2 achter, we werden overklast door Club. Tot De Bruyne besliste het team op de schouders te nemen. Het leek een film, waarbij één superheld de wereld komt redden."

© photonews

"Het lef waarmee Kevin als jonge gast op het veld stond, vond ik ongelooflijk", herinnert Jelle Vossen zich een discussie tussen De Bruyne en Frank Vercauteren. "Ik weet niet meer wat de aanleiding was, maar geen van beiden wilde afgeven. Toch straf voor een kerel van 17 of 18 jaar op dat moment."

"Mijn eerste herinnering aan hem is er eentje als tegenstander", zegt Kennedy Nwanganga. "In de kwalificatie voor de Europa League speelde ik met mijn Finse club Inter Turku tegen Genk. Toen ik hem zag, dacht ik: 'Deze puber eet ik op.' Wat een vergissing. De Bruyne was ongrijpbaar. Ik was blij dat we een maand later ploegmaats waren. Ik ben trots dat ik met een wereldster als Kevin de kleedkamer heb gedeeld."