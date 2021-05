'Physical coach met verleden bij KVO, KVK en Anderlecht vertrekt bij AA Gent'

In de staf van AA Gent wordt er wel wat geschoven met posities. De physical coach van de Buffalo's zou niet langer actief blijven binnen de club. Gino Caen staat op vertrekken. Opvallend, want het is bekend dat Caen een goede band heeft met T1 Hein Vanhaezebrouck.

Het Nieuwsblad meldt het vertrek van Caen bij de Buffalo's. Gent stelde hem in juni 2019 aan als physical coach. Caen werd toen aanbevolen door Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe. Toen Vanhaezebrouck in de loop van het voorbije seizoen dan zelf terugkeerde naar Gent, werkten hij en Caen dus opnieuw samen. Aflopend contract Dat hadden ze immers al eerder gedaan, bij KV Kortrijk en RSC Anderlecht. Caen is voorts ook al in Oostende aan de slag geweest. Zijn contract in Gent liep af en er is geen overeenkomst bereikt om de verbintenis te verlengen. Het is voorlopig niet bekend of Caen een andere club op het oog heeft. Met een pro licence trainersdiploma op zak heeft hij alvast een interessant profiel voor clubs die op zoek zijn naar een conditietrainer.