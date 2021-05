Trainerscarrousel Serie A draait op volle toeren: Dries Mertens heeft een nieuwe coach

Na het ontslag van Gennaro Gattuso, legt Napoli nu zijn lot in de handen van Luciano Spalletti.

Inter, Juventus, Napoli, Lazio... allemaal namen ze deze week afscheid van hun trainer, een heuse trainerscarrousel in het Italiaanse voetbal. Met Spalletti heeft Napoli niet de meest verrassende naam gekozen als opvolger van Gattuso.

De 62-jarige Italiaan heeft tot 2019 nog aan het roer gestaan bij Inter en was daarvoor vooral bekend als oefenmeester van Zenit. Nicolas Lombaerts noemde hem zelf een van de beste coaches met wie hij ooit heeft samengewerkt.

Napoli en Dries Mertens eindigden dit jaar 5e in de Serie A en zal volgend seizoen dus geen Champions League spelen. AC Milan is er voor het eerst in 7 jaar dan weer wel bij op het kampioenenbal.