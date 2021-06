Thorstvedt had droom bijna opgegeven: "Ik stond op het punt om te vertrekken"

Kristian Thorstvedt was de voorbije maanden één van de absolute voortrekkers bij KRC Genk. Het scheelde nochtans geen haar of de 22-jarige middenvelder had geen kansen gekregen in het profvoetbal.

Kristian Thorstvedt doorliep de jeugdreeksen bij Stabaek IF. Op een bepaald moment begon de Noor zelf te twijfelen aan zijn doorbraak. “Ik zat vast bij de beloften terwijl de meeste van mijn vrienden doorbraken bij het eerste elftal. Ik stond zelfs op het punt om naar de Verenigde Staten te vertrekken.” “Het was mijn bedoeling om er psychologie te gaan studeren”, doet Thorstvedt die cruciale periode uit de doeken in Het Laatste Nieuws. “Ik ben gefascineerd door de werking van het menselijke brein. Al zou ik er ook college soccer gaan spelen voor de New Hampshire Wildcats.” Ik heb het uiteindelijk wel allemaal zelf moeten bewijzen Uiteindelijk redde Erik Thorstvedt - de vader van Kristian is als voormalig speler van de nationale ploeg en van Tottenham Hotspur een grote naam binnen het Noorse voetbal - de profdroom van zoonlief. “Hij heeft er toen voor gezorgd dat ik kon gaan testen bij Viking FK. Al heb ik het uiteindelijk wel allemaal zelf moeten bewijzen.”