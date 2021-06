🎥 Filip Dewilde rakelt onprettige herinnering op aan EURO 2000: "Het was dan toch om zeep"

Binnenkort staat Belgiƫ weer met hoge verwachtingen aan de start van een EK. In EURO 2000 waren die verwachtingen niet zo hoog, al wilden de Rode Duivels toch zeker als organiserend land de groepsfase overleven. Dat lukte niet. Voor Filip Dewilde was het een ongelukkig EK.

In het VRT-programma 'Het EK van de Duivels' komt Dewilde daar op terug. Een eerste onfortuinlijk moment was zijn blunder tegen Zweden, toen de keeper over de bal struikelde. Uiteindelijk zonder erg, want België klopte Zweden met 2-1. Na de nederlaag tegen Italië hadden de Rode Duivels nog één punt nodig tegen Turkije om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Het liep echter mis: België verloor met 0-2 en Dewilde pakte rood. "Pfff, die rode kaart... Het was dan toch om zeep", reageert Dewilde 21 jaar later. "Eigenlijk was dat een beetje een gevoel van opluchting. Zoiets van: "Ik ben er van af." Je kan alleen maar proberen om met opgeheven hoofd van het veld te gaan."

Voor de kleedkamers op te zoeken hield Dewilde nog even halt bij toenmalig bondscoach Robert Waseige. "Ik wilde toch even spijt betuigen naar de coach toe, die mij altijd door dik en dun gesteund had. Ik heb mijn excuses aangeboden omdat ik niet honderd procent gebracht heb wat hij van mij verwachtte."