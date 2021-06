Arsenal neemt afscheid van vier spelers waaronder een ex-Club Brugge speler

De Londenaren melden op hun website dat ze afscheid nemen van David Luiz, Martin Odegaard, Dani Ceballos en Mathew Ryan. Eerstgenoemde heeft een aflopend contract en die overeenkomst wordt niet verlengd. Odegaard en Ceballos werden dan weer gehuurd van Real Madrid. Vermoedelijk sluiten ze opnieuw aan in de Spaanse hoofdstad.



Doelman Mat Ryan, ex-Club Brugge, werd gehuurd van reeksgenoot Brighton. Arsenal kende een zwak seizoen en eindigde buiten de Europese plaatsen in de Premier League. In de Europa League moesten ze in de halve finales het onderspit delven tegen latere winnaar Villarreal.

Met afscheid te nemen van deze vier spelers komt er financiële ruimte om de kern te versterken.

