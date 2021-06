De eigenaardige terugval van Hazard na elke match: "Pijn, echt pijn. Daar proberen we een oplossing voor te zoeken"

Eden Hazard heeft een 'annus horribilis' achter de rug bij Real Madrid. Hij sukkelde van de ene blessure in de andere. De vraag is dan ook: hoe fit gaat hij aan het EK starten?

En wat is er dit seizoen gebeurd met zijn lichaam? “In mijn laatste match met Real had ik nog pijn aan m’n been, de quadriceps”, zegt de aanvaller bij Deviltime op VTM. “Altijd maar hetzelfde, kleine pijntjes. En jullie kennen me: ik speel niet graag met ongemakjes. Ik moet 100 procent zijn, als dat niet zo is dan is er toch altijd een beetje schrik...”

Hazard speelde een match en de dag erna las je dat hij geblesseerd was. “De drie à vier laatste blessures die ik gehad heb, waren altijd op die manier”, geeft Hazard toe. “Op training of matchdagen ging het top, een goed gevoel. Maar telkens als ik daags nadien wakker werd...Pijn. Écht pijn. Daar proberen we een oplossing voor te zoeken.”