Julien Ngoy (Eupen) wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Belgische topclubs en buitenlandse teams

De 23-jarige Julien Ngoy maakte deze zomer zijn terugkeer naar België door Engeland en Stoke City te verlaten om zich bij Eupen aan te sluiten. Het werd een succesvolle terugkeer voor de aanvaller.

Julien Ngoy wordt beschouwd als een van de meest getalenteerde Belgische spelers in zijn leeftijdsgroep. Hij genoot zijn opleiding bij Club Brugge en Sporting Anderlecht voordat hij op zeer jonge leeftijd naar Engeland verhuisde. Deze zomer werd hij verleid door het project van Eupen. De aanvaller werd een vaste waarde onder Benat San José en scoorde zes doelpunten en gaf één assist in 32 competitiewedstrijden.

© photonews

De voormalige speler van Stoke City zal naar verwachting niet lang bij Eupen blijven. Verschillende topclubs in België zijn, volgens onze informatie, inderdaad geïnteresseerd in zijn diensten. Franse en Duitse clubs volgen hem ook op de voet. Eupen zal de interesse niet afhouden, zoals deze winter wel het geval was toen Standard aan de deur klopte. Bovendien zullen de Panda's deze zomer hun beste spelers moeten verkopen, omdat Aspire geen geld meer wil inbrengen. Ngoy is één van de spelers met de hoogste marktwaarde.