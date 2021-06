Jean-Marie Pfaff laat zich uit over EK: "Beter dat we dat nu al weten" en "Courtois beter dan ik? Hij doet zijn best"

Het EK nadert met rasse schreden. En dus is het nog maar de vraag hoever de Rode Duivels zullen raken deze keer.

"Ik verwacht dat ze klaar gaan zijn tegen volgende week", aldus Jean-Marie Pfaff in De Zevende Dag. "Het is natuurlijk met Kevin De Bruyne die gekwetst is en Witsel die al maanden uit de running is en Hazard die begint te sukkelen een beetje moeilijk."

"Maar: we weten het nu en kunnen er ons op voorbereiden dat sommigen niet helemaal fit zijn. Dat is beter dan dat het plots komt."

Ze doen hun best en dat deed ik ook

Met Thibaut Courtois (en Simon Mignolet) hebben de Rode Duivels wel opnieuw topkeepers in huis: "Of ze beter zijn dan ik was? Daar ga ik me niet over uitspreken. Ze doen hun best en dat deed ik ook."

"Ik wilde zo hoog mogelijk te raken om mijn familie gelukkig te maken. Thibaut doet dat heel goed en als je bij Real Madrid speelt moet je wel een goede keeper zijn. Mignolet is een heel goede doelman en het is goed dat hij terug in België speelde."