Voor Guillaume Gillet zal het nooit veranderen: "Dat is niet het Lotto Park, het is het Constant Vanden Stockstadion"

Guillaume Gillet volgt de gebeurtenissen rond zijn ex-club Anderlecht nog altijd op de voet. Tijdens het tussenseizoen probeert RSCA zijn supporters warm te maken met enkele beelden uit het verleden uit eigen stadion. Wat voor Gillet altijd het Constant Vanden Stockstadion zal zijn.

Op de Instagrampagina van RSC Anderlecht werd nog eens een filmpje gedeeld van een strafschopdoelpunt van Wasilewski destijds tegen Standard, waarna een menigte fans uit zijn dak gaat. "Alles is beter in het Lotto Park", staat erbij geschreven.

Guillaume Gillet zag het ook passeren op Instagram en reageerde alvast. "Sorry, maar dat is niet het Lotto Park. Dat is het Constant Vanden Stockstadion. Dat is niet hetzelfde", schrijft Gillet, waarna hij er nog een knipoog aan toevoegt.

De reactie van Gillet kan op bijval rekenen bij de supporters, want die kreeg al 100 likes en ook een aantal andere volgers van het Instagramaccount van Anderlecht gaan volledig met Gillet akkoord.