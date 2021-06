Beerschot ging coach wegplukken bij concurrent: "Als je in het voetbal wil overleven ..."

Beerschot plukte met Peter Maes een coach weg bij een concurrent in de Jupiler Pro League. Walter Damen legt uit.

"In een ideale wereld gaan wij geen coach elders wegplukken, maar daarin komt ook niemand Losada halen", aldus Damen in Het Laatste Nieuws.

"Als je in het voetbal wil overleven kan je helaas niet altijd de witte ridder uithangen. Het is niet altijd even netjes, maar je moet mee. Er is een wettelijk kader dat zo'n zaken mogelijk maakt."

Heel ongelukkig moment

De keuze om voor Maes te kiezen en niet Still de kans te geven als T1 was een moeilijke: "Het was een risico. Als we met hem met 0 op 6 beginnen, dan is er direct crisis rond de trainer. Als dat nu zal gebeuren, is het meer richting het bestuur."

"Het aanvoelen van supporters leerde ons dat het kritiek van Will Still niet groot was, hij heeft op een heel ongelukkig moment moeten overnemen."