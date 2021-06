Vermaelen of Denayer? "In de belangrijke wedstrijden wordt hij bij Vissel Kobe altijd opgesteld"

Wie zou u opstellen als basisspeler? Jason Denayer of de heel ervaren Thomas Vermaelen? Of is het beter om Vermaelen te sparen voor de belangrijke matchen, gezien zijn leeftijd en blessuregevoeligheid?

De Japanse journalist, Yugo Ikeda, die Vissel Kobe volgt, zegt dat het in Japan helemaal geen issue is."Ook bij Vissel Kobe speelt hij niet alle wedstrijden, voornamelijk vanwege zijn leeftijd", zegt Yugo Ikeda aan Sporza. "Maar in de belangrijke wedstrijden werd hij altijd opgesteld." Vermaelen is een sleutelspeler in Japan. "Hij is een van de belangrijkste spelers bij Kobe. Ze zullen hem dan ook niet makkelijk kunnen vervangen tijdens het EK", klinkt het. "De verwachting hier is dan ook dat Vermaelen gewoon zal spelen met België, want waarom zou hij anders al die matchen met Kobe moeten missen? Ik hoop persoonlijk dat België het EK wint, maar in Kobe zullen ze toch hopen dat ze Vermaelen zo snel mogelijk terugkrijgen."