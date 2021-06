Stade Rennes aast op sterkhouder van KV Oostende: Belgische club wil 10 miljoen euro

Gaat KV Oostende opnieuw een sterkhouder verliezen? Hjulsager en Sakala zijn namelijk al vertrokken en daar zou nu ook Arthur Theate bij kunnen komen. De Belgische verdediger zou op belangstelling kunnen rekenen van Stade Rennes.

Volgens Loïc Tanzi, een journalist van onder meer RMC Sport, zou Stade Rennes interesse tonen in Arthur Theate. Het wordt echter niet makkelijk voor de Franse club om hem weg te plukken bij KV Oostende, want de Kustboys zouden 10 miljoen euro willen voor Theate.

De 21-jarige Arthur Theate was het voorbije seizoen dan ook één van de sterkhouders bij KV Oostende. Onze landgenoot speelde 37 wedstrijden in alle competities samen en was daarin goed voor 5 doelpunten.