'Club Brugge denkt opnieuw aan wintertarget in de zoektocht naar aanvallend geweld'

Bij Club Brugge hoopt men ook volgend seizoen zijn sterkhouders aan boord te kunnen houden. Ondertussen wordt er in de Brugse coulissen ook gespeurd naar de wissel van de macht.

Vooral in het aanvallende compartiment beschikt blauw-zwart met onder andere Noa Lang en Charles De Ketelaere over enkele gewilde spelers. Bovendien is het winterse vertrek van Krépin Diatta naar AS Monaco nog altijd niet volledig opgevangen.

Volgens Ghanasoccernet wordt de landskampioen nu opnieuw in verband gebracht met Godwin Bentil. De 20-jarige Ghanees mag beschikken bij zijn werkgever, het Franse Le Havre. Bentil kwam na nieuwjaar namelijk niet meer in actie wegens blessureleed.

Blauw-zwart deed afgelopen winter al een poging om Bentil weg te plukken bij de Franse tweedeklasser, maar kwam van een kale reis terug. Deze zomer lijken de kaarten gunstiger te liggen voor de West-Vlamingen.