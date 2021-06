Anderlecht krijgt duidelijkheid in dossier rond Lukas Nmecha

Lukas Nmecha zal volgend seizoen niet bij RSC Anderlecht spelen. Dat heeft de speler zelf laten weten.

“Ik voel veel liefde voor Anderlecht, maar het is beter om nu elders mijn carrière te vervolgen.” Die woorden stuurde Lukas Nmecha naar HLN.

Anderlecht kan volgend seizoen dus geen beroep meer doen op Nmecha die gehuurd werd van Manchester City. Een verlengt verblijf was al moeilijk, nadat er heel veel interesse was. Wellicht verkast Nmecha naar de Bundesliga.

“Ik heb heel veel respect voor Vincent Kompany, het management en de technische staf, maar het is beter om elders mijn carrière te vervolgen. Ik wil de club bedanken voor alle kansen. Ook aan de fans wil ik ‘thank you’ zeggen. Het is moeilijk om Anderlecht te verlaten, maar ik zal de club blijven volgen en wens iedereen veel succes. Anderlecht zit voor eeuwig in mijn hart”, klonk het nog.