Chadli verdedigt uitspraak Meunier: "Wij hebben geen probleem met Frankrijk"

Thomas Meunier heeft voor wat buzz gezorgd in Frankrijk. Hij zei "dat er een armada nodig was om België te verslaan". Bij onze zuiderburen werd dat op nogal hoongelacht onthaald.

Een Franse analist antwoordde daarop "dat de Belgen wel snel frieten thuis konden gaan eten" en dat "Meunier een meerwaardigheidscomplex had". De Belgische rechtsachter zette daarop op zijn Twitter de definitie van "meerwaardigheidscomplex".

"Thomas Meunier heeft niets verkeerd gezegd als reactie op die Franse talkshow", aldus Chadli. "We waren effectief eerste op de FIFA-ranking op dat moment en zijn dat nog altijd. Die halve finale op het WK is het verleden voor ons. Er zullen dus geen revanchegevoelens spelen tegen Frankrijk. We gaan gewoon keihard werken om zo ver mogelijk te geraken. Ik supporter ook niet noodzakelijk voor Duitsland vanavond. Dat de beste moge winnen."