Het scheelde geen haar of carrière Timothy Castagne was voorbij: Operatie duurde maar liefst zes uur

Timothy Castagne werd na zijn botsing op het EK maar liefst zes uur geopereerd. Ei zo na was het het einde van zijn carrière.

De botsing die Castagne tegen Rusland maakte, zorgde voor een verschrikkelijke blessure. De operatie duurt normaal 2 tot 4 uur, maar bij Castagne moest er maar liefst 6 uur geopereerd worden.

Was de blessure drie centimeter hoger geweest, dan zat zijn carrière erop, zo weet HLN te vertellen. In dat geval had Castagne neurologische schade opgelopen.

Tijdens de operatie werden metalen deeltjes rond de oogkas geplaatst om de blessure beter te laten genezen. Castagne mag pas vandaag of morgen het ziekenhuis verlaten. Als alles goed gaat, kan hij over zes weken tot twee maand weer voetballen.