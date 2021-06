BREAKING: Anderlecht heeft gewilde transfer beet, vandaag al medische testen

De deal is rond. Dat nieuws is ons ondertussen ook bevestigd. Het is nu wachten op de praktische zaken om ook tot de handtekening te komen.

Het zat al eventjes in de pijplijn, maar nu is het ook definitief en bevestigd: Majeed Ashimeru tekent eerstdaags zijn contract tot medio 2025 bij RSC Anderlecht. Donderdag volgen de medische testen voor de speler, daarna zal hij normaliter vrijdag zijn vierjarig contract ondertekenen. Korting Paars-wit had de aankoopoptie van 2,5 miljoen euro op Ashimeru niet gelicht, maar ging wel met RB Salzburg aan tafel zitten. Daardoor zijn ze nu voor een lager bedrag er samen uitgekomen. Dat zou tussen de 1,3 en 1,5 miljoen euro liggen.