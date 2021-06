Politie vindt wietplantage bij voormalige Rode Duivel Mujangi Bia

Mujangi Bia heeft al even geen club meer, maar zou via een andere (illegale) praktijk wel aan genoeg inkomsten zijn gekomen de afgelopen periode.

Want de ex-speler van onder meer Standard en Charleroi (én voormalige Rode Duivel) is aangehouden nadat de politie volgens RTL maar liefst 1.000 wietplanten had aangetroffen in de woning van Mujangi Bia.

Stroompanne

Bia liep tegen de spreekwoordelijke lamp nadat hij had gebeld dat hij met een stroompanne te kampen had. De arbeiders verwittigden de politie nadat ze een kijkje hadden genomen in de kelder, waar de plantage van de voormalige profvoetbaler zou gestaan hebben.

Wat Bia nog enige juridische bescherming geeft, is dat hij officiëel niet op dat adres woont maar wel nog altijd in Israël waar zijn contract vorige zomer ten einde liep bij Maccabi Petah Tikva. Bia zou het pand verhuren en geen weet hebben gehad van de activiteiten die er gaande waren.

De onderzoeksrechter was niet echt te vinden voor de uitleg van Bia's advocaat en besloot om de speler aan te houden.