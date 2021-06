Brian Priske predikt dat het voetbal bij Antwerp bol zal staan van de passie, intensiteit en kracht

Brian Priske heeft veel zin in zijn nieuwe uitdaging bij Antwerp. De doelstellingen zijn ambitieus maar dat schrikt de kersverse trainer niet af. Tegelijkertijd weet hij al hoe hij dit Antwerp wil laten spelen.

Brian Priske begon de persvoorstelling in het Nederlands: "Vandaag probeer ik zoveel mogelijk in het Engels te spreken maar binnen een aantal weken en maanden wil ik wel zoveel mogelijk in het Nederlands doen"

"I'm happy to be here!", vervolgde Priske zijn eerste persconferentie bij Antwerp. "Ik kijk er naar uit om hier echt te beginnen. Ik ben wel al een aantal weken bezig natuurlijk maar volgende week beginnen pas de trainingen. Ik heb de staf al samengesteld met Sven (Jaecques) en nu zijn we bezig met de spelerskern. We hebben al veel goede gesprekken gehad de afgelopen weken met onder andere ook de voorzitter (Paul Gheysens) dus ik ken en voel de ambitie en passie van de club. Ik ben zelf ook ambitieus en wil winnen maar dit kan niet zonder een goede staf en spelers rond mij. De goede staf staat er al nu moeten we nog samen kijken naar versterkingen om de groep beter te maken. Alleen zo kunnen we de doelstellingen behalen."

Brian Priske ligt al een tipje van de sluier op hoe hij Antwerp wil laten spelen: "Ik ben een trainer die zich niet wil vasthouden aan één systeem maar vooral wil zien wat spelers doen binnen een bepaalde structuur die ik hen aanbied. Namelijk druk zetten en met hoge pressing spelen. Formaties veranderen toch constant tijdens een wedstrijd. Ik wil 11 spelers op het veld zien die willen werken, die kracht en intensiteit brengen. Dat is iets wat de fans van Antwerp ook willen zien. Ik wil vooral dat we een herkenbare manier van spelen hebben waarin de supporters hun ploeg en henzelf in kunnen herkennen. Dat is met kracht, intensiteit en passie!"