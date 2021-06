Waasland-Beveren wil verdediger van Crystal Palace eerst uittesten

"Jacob Montes doorloopt een proefperiode bij Waasland-Beveren. De Amerikaanse middenvelder tekende de afgelopen weken een contract bij Crystal Palace. Hij zal de komende dagen en weken trachten om de technische staf te overtuigen van zijn meerwaarde", klinkt het bij de club.

We welcome Jacob Montes at Waasland-Beveren! On trial from @CPFC šŸ’›šŸ’™šŸ¦



