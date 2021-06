De Bruyne legt uit wat er in zijn hoofd omgaat wanneer hij een beslissing moet maken: "Hoe meer ik in het hoofd van mijn ploegmaats kan kruipen..."

Kevin De Bruyne is de voorbije dagen al alles genoemd: geniaal, briljant, ingenieus... Waar anderen de oplossing in een bepaalde fase maar niet kunnen zien, lijkt het voor hem een evidentie om de juiste beslissing te nemen. Dat hij zelf maar eens uitlegt hoe dat beslissingsproces in zijn werk gaat.

Die fase waarbij hij de bal panklaar legde voor Thorgan Hazard bijvoorbeeld. 99 van de 100 voetballers hadden daar zelf afgedrukt. "Als de bal hard genoeg zou gekomen zijn, had ik zelf wel geschoten. Maar hij kwam wat zacht en dus dacht ik dat ze me gingen afblokken."

En dus die tik met buitenkant rechts en de pass opzij. Het klinkt makkelijk, maar iedereen weet wel beter. "Ik weet dat er op dat moment iemand links vrij moet staan, want het was de rechtsback die kwam pressen op mij. Het is allemaal moeilijk uit te leggen wat er op dat moment in mijn hoofd gebeurt. Dat is een fractie van een seconde hé. Maar ik heb ook al genoeg verkeerde beslissingen genomen. Gelukkig was dat een goeie."

Je speelt niet hetzelfde met Eden als met Raheem

In een fractie van een seconde had hij dus heel de situatie geanalyseerd: wie er vrij stond, wie op hem verdedigde en waar hij de bal moest droppen. Mind-blowing! "(lacht) Hoe meer je in een bepaalde situatie komt en hoe meer je weet waar je ploegmaats en de tegenstanders staan, hoe meer kans op een goeie uitslag. Ik ken ons systeem en weet waar iedereen normaal moet staan."

"Het belangrijkste is weten met wie je speelt. Je speelt niet hetzelfde met Eden (Hazard) als met Raheem (Sterling, zijn ploegmaat bij City). Ze willen anders aangespeeld worden. Hoe meer ik in het hoofd van mijn ploegmaats kan kruipen, hoe beter het is om ze te vinden."