OFFICIEEL: 36-jarige Demba Ba (ex-Moeskroen) heeft na ontbinding van contract nog nieuwe uitdaging beet

De naam Demba Ba doet in Moeskroen en ver daarbuiten nog wel een belletje rinkelen. 36 is de Senegalees ondertussen, maar hij zegt het voetbal nog geen vaarwel. Demba Ba gaat volgend seizoen bij het Zwitserse FC Lugano spelen.

Demba Ba speelde in het seizoen 2006-2007 in onze competitie bij Moeskroen. Nadien ontbolsterde de aanvaller vooral bij Hoffenheim en Newcastle. Zo versierde hij zelfs een transfer naar Chelsea. Vanaf 2014 volgden enkel nog avonturen in Turkije en China.

Het voorbije seizoen was Demba Ba bij Basaksehir aan de slag en was hij dus een ploegmaat van Nacer Chadli. Nog langer met mekaar doorgaan zagen beide partijen niet zitten. Gevolg: het contract van Demba Ba werd ontbonden.

Dat betekent echter nog niet dat Ba met voetbalpensioen gaat. Het Zwitserse FC Lugano heeft zijn komst aangekondigd. Opvallend, want Ba voetbalde nooit eerder in zijn carrière in Zwitserland.