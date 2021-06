Shaqiri breekt record met twee doelpunten tegen Turkije

Xherdan Shaqiri heeft in de wedstrijd vandaag tegen Turkije een record gebroken.

Xherdan Shaqiri speelde vandaag met Zwitserland een belangrijke wedstrijd tegen Turkije. Met twee doelpunten deed hij de Turken de das om. Die twee doelpunten zorgden ervoor dat de speler van Liverpool een record brak.

Shaqiri is namelijk de nieuwe topschutter van Zwitserland op grote toernooien. In totaal wist hij nu al zeven keer te scoren. Op het WK in 2014 maakte hij een hattrick in de groepsfase tegen Honduras, op het EK in 2016 scoorde hij in de verloren achtste finale tegen Polen en ook op het WK in 2018 wist hij één keer te scoren tegen Servië in de groepsfase. Met de twee doelpunten van vandaag tegen Turkije komt zijn totaal op zeven te staan.