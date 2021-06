Anderlecht ontvangt wellicht het gewenste bedrag voor Sambi Lokonga

Arsenal en Sambi Lokonga zijn dus al rond, enkel op clubniveau moet er nog een akkoord gevonden worden. Arsenal deed al een paar biedingen: eentje van 15 miljoen euro inclusief bonussen en eentje van 14 miljoen euro plus bonussen.

Anderlecht had graag toch nog een hogere prijs ontvangen voor zijn middenvelder en lijkt zijn wens te krijgen. Volgens Football London is er een bod in aantocht van 17,1 miljoen Britse pond. Dat zou overeenkomen met iets meer dan 19 miljoen euro.

šŸšØ Sambi #Lokonga, šŸ‡§šŸ‡Ŗ midfielder followed by #Milan in the winter transfer window, is one step away from #Arsenal. #Gunners have reached an agreement with the 99 class and are in advanced talks with #Anderlecht: with € 17/18 mio the deal can be closed. #Calciomercato #Transfers