Mbokani in de picture bij Club Brugge? "Ik heb contact met de drie grootste clubs van België"

Hoe zit het nu met Dieumerci Mbokani? Uitspraken van de speler zelf brengen hem mogelijk in verband met Club Brugge.

Bij Royal Antwerp FC zijn ze zeker happig om Dieumerci Mbokani ook volgend seizoen aan boord te houden. De spits is momenteel op vakantie. Volgens insiders binnen de club neemt hij pas begin juli een beslissing.

Aan HLN deed Mbokani alvast een vreemde uitspraak over zijn toekomstige werkgever. “Ik kan je wel zeggen dat ik met de drie grootste clubs van België praat”, klonk het.

Op de vraag wie dat zijn, wilde Mbokani niet dieper ingaan, al rekenen wij daar in ieder geval Club Brugge bij. “Dat kan ik niet zeggen. We zullen zien. Ik praat trouwens ook met andere clubs, niet alleen in België. Partout, overal. Ik heb al concrete aanbiedingen van buitenlandse clubs gekregen. Op het einde van de maand ga ik beslissen waar ik teken.”