📷 Het nieuwe jeugdcomplex van Antwerp heeft alles om toptalenten te ontwikkelen

Vrijdag opende Antwerp zijn gloednieuw jeugdcomplex en gisteren was het de beurt aan de pers om dit te bewonderen. Wij mochten erbij zijn en konden zo twee bijzonderheden ontdekken.

Tijdens de 1ste training van de A-kern, het verslag hiervan kan u HIER lezen, mocht de verzamelde pers het gloednieuwe jeugdcomplex komen bekijken en kregen deze een rondleiding van jeugdcoördinator Steven Smet.

De jeugdwerking van Antwerp heeft de afgelopen serieuze stappen gezet. Dit alleen op het gebied van omkadering (Antwerp heeft bijvoorbeeld momenteel 8 full time jeugdtrainers in dienst) maar ook op het gebied van infrastructuur. Dit heeft ervoor gezorgd dat de oudste club van het land sinds vorige week ook het Elite 1 label mag dragen. Dit betekent dat ze zijn ingedeeld met de 12 beste jeugdwerkingen van België.

Het nieuwe jeugdcomplex van Antwerp is volledig geïntegreerd in de nieuwe tribune die hopelijk zo snel mogelijk bevolkt mag worden. De bouw van het nieuwe jeugdcomplex (en de tribune) stond onder leiding van Ghelamco en Paul Gheysens. Zijn echtgenote, Ria Gheysens, was de verantwoordelijke voor de inrichting hiervan. Dit deed ze in overleg met de jeugdverantwoordelijken om zo tot een optimaal en modern geheel te komen.

De volledige invulling van het nieuwe jeugdcomplex ziet er als volgt uit:

15 kleedkamers

Indoor Kunstgras looptrack met een lengte van 70m en 6 loopbanen

Fitness en krachtruimte

Medisch kabinet voor kinesisten en dokter

Kantoren:

Kantoor Hoofd opleidingen

Kantoor Staff U21

Werkruimte fulltime jeugdtrainers

2 lokalen huiswerkklas en TEAM gesprekslokalen

1 lokaal ontmoeting en gespreksruimte

Polyvalente ruimte

Jeugdkantine

Bijzonderheden

Er zijn twee grote bijzonderheden bij het nieuwe jeugdcomplex van Antwerp. De eerste is dat iedere jeugdcategorie zijn eigen kleedkamer heeft. Deze zijn aflopend ingedeeld. De allerjongsten nemen plaats in kleedkamer 15 terwijl de beloften zullen plaatsnemen in kleedkamer 1. Deze grenst aan de kleedkamer en faciliteiten van de A-kern. De bedoeling hiervan is dat de jeugdspelers letterlijk en figuurlijk toegroeien naar een plek binnen de A-kern van Antwerp.

De tweede bijzonderheid is het ontbreken van kleedkamer 13. Antwerp heeft ervoor gekozen om geen jeugdcategorie te plaatsen in kleedkamer 13, het stamnummer van Beerschot. Er is wel plek voor een kleedkamer 12 en een kleedkamer 12+1.