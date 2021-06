Advocaat adviseert Feyenoord-speler om overstap naar Ajax te maken

Steven Berghuis ontpopte zich in de afgelopen vier jaar tot absolute smaakmaker bij Feyenoord. Nu wordt hij genoemd bij de grootste rivaal, Ajax.

Steven Berghuis is een 29-jarige flankaanvaller die al vier jaar in Rotterdam speelt bij Feyenoord. Met de Rotterdammers pakte hij de titel, de beker, twee supercups en werd hij eens topschutter. Gisteren raakte bekend dat Ajax interesse heeft in de smaakmaker van haar allergrootste rivaal. Dick Advocaat, die vorig jaar de trainer van Berghuis was bij Feyenoord, begrijpt waarom deze 'onmogelijke' transfer wel eens werkelijkheid zou kunnen worden. "Feyenoord heeft geld nodig, dat is algemeen bekend", zei de voormalige trainer van de Rode Duivels en Feyenoord bij het tv-programma De Oranjezomer.

Vanwege een clausule kan Ajax Berghuis voor een luttele vier miljoen oppikken. Volgens Transfermarkt.nl en volgens Dick Advocaat is de flankaanvaller een veelvoud van vier miljoen waard. Ook PSV heeft gehoord van de interessante clausule. Advocaat gaf Berghuis goede raad mee: "Het systeem van Ajax ligt hem beter dan dat van PSV".