Het alfabet af: 'Anderlecht stuurt deze vijf huurlingen rechtstreeks naar C-kern'

RSC Anderlecht moet in het tussenseizoen enkele overbodige spelers zien te lozen. Vooral enkele huurlingen moeten niet hopen op een tweede kans. Meer zelfs: de A-kern zullen ze niet te zien krijgen.

De voorbije seizoenen begonnen alle huurlingen - inclusief alle overbodige spelers - de trainingen in de A-kern. Dat zorgde ervoor dat de oefensessies van RSC Anderlecht vaak overbevolkt waren.

Begin juli verwacht paars-wit alvast zijn huurlingen terug. Sport/Voetbalmagazine weet dat de eerste schifting al is gemaakt. Jevhen Makarenko, Aristoke Nkaka, Zakaria Bakkali, Bubacarr Sanneh en Ognjen Vranjes moeten vertrekken.

A,B... C-kern

Meer zelfs: het vijftal wordt meteen richting C-kern - het kind moet een naam hebben - gestuurd. Op die manier hoopt Anderlecht dat ze sneller het ruime sop kiezen. In zo’n C-kern is het namelijk onmogelijk om jezelf in de kijker te spelen.