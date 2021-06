OHL-sterkhouder lijkt nog steeds op weg naar Engeland

De kans dat OH Leuven Thomas Henry kan houden wordt eerder laag ingeschat. De 26-jarige spits scoorde afgelopen seizoen 21 doelpunten en wil hogerop. Hij onderhandelt momenteel nog met een Engelse club.

Henry kwam niet in actie in de oefenmatch tegen Rupel Boom. Hij en zijn management zouden nog steeds onderhandelen met Swansea City. Die interesse is niet nieuw. Swansea miste vorig seizoen de promotie naar de Premier League en wil dit seizoen investeren om het dit seizoen wel te bewerkstelligen.

Henry is gegeerd en heeft nog andere opties, maar zou zelf graag naar Engeland willen.