Vanaf de bank bij de beloften naar starten in een EK-wedstrijd: de opkomst van Jérémy Doku

Jérémy Doku beklom op volle snelheid de ladder om zijn plaats bij de Rode Duivels voor het EK te verdienen.

Jérémy Doku, een jonge man die op snel tempo zijn opwachting heeft gemaakt bij de Rode Duivels, werd geïnterviewd door de KBVB. Doku heeft een zeer opvallend verhaal neergeschreven bij de nationale ploeg. Bij de start van het seizoen 2019-2020 was de flankaanvaller een invaller bij de beloften die nog nooit aan een wedstrijd begonnen was. Amper twee jaar later neemt Doku deel aan het EK met de echte Rode Duivels.



Een uniek traject. "Het is iets dat niet iedereen overkomt. In mijn hoofd was mijn doel om mijn basisplaats bij de beloften te zeker te stellen vooraleer ik naar het A-team zou kunnen gaan. Als we deze stap kunnen overslaan, is het natuurlijk nog beter", glimlacht hij.



Eerste minuten,

Een stap overslaan is wat Jérémy Doku deed. Een jaar na zijn eerste selectie bij de beloften werd hij opgeroepen door Roberto Martinez voor de Rode Duivels. In zijn eerste wedstrijd mocht hij ook meteen debuteren tegen Denemarken in de Nations League.



Een paar dagen later begon hij en scoorde hij zijn eerste doelpunt van zijn internationale carrière tegen IJsland. "Als ik terugdenk aan die wedstrijd zeg ik tegen mezelf dat het niet mijn beste prestatie was, maar om dit doelpunt te maken... Het was prachtig. Het was echt een droom voor mij."



Doku zijn avontuur bij de nationale ploeg werd afgelopen maandag voortgezet met een eerste basisplaats voor de speler van Stade Rennais op een groot toernooi. "Als ik de namen zie van de spelers die op een rij stonden... Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel... Det is heel bijzonder. Ik volgde ze op televisie met mijn vrienden. Ik besef het nog niet helemaal, maar ik moet vooral genieten en proeven", sloot Doku af.