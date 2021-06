L'Equipe maakt team met beste spelers van de groepsfase... zonder een Fransman!

De Franse kwaliteitskrant L'Equipe heeft het elftal van de groepsfase bekendgemaakt. Daar kunnen we ook drie Belgen in terugvinden én geen Fransman.

L'Equipe koos in doel voor Olsen, de keeper van Zweden. In de verdediging zien we de Nederlander Dumfries, de Italiaan Spinazzola, de man van Wales Ben Davies en ten slotte, toch wel opvallend, onze landgenoot Boyata.

Het middenveld kleurt Oranje met De Jong en Wijnaldum. Locatelli van Italië die twee keer scoorde tegen de Zwitsers en Kevin De Bruyne, die geweldig was tegen Denemarken, vervolledigen het middenveld. In de aanval zien we onze landgenoot Lukaku staan naast de Italiaanse spits Immobile.

L'équipe type de la phase de groupes de l'Euro



Auteurs d'un grand chelem, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas sont les pays les plus représentés dans cette équipe type, basée sur les moyennes des notes de « L'Équipe ». https://t.co/10wfmTCVCU #Euro2020 pic.twitter.com/WIWIudsXLO — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 24, 2021

Geen Fransman

Opvallend is dat L'Equipe niet koos voor een Fransman in hun ploeeg te zetten. Uit de hele groep F met Frankrijk, Duitsland en Portugal werd zelfs niemand gekozen. Ook van Engeland werd er opvallend genoeg niemand gekozen.