Opvallend: Aston Villa zal Jack Grealish laten gaan, Engelse topclub heeft 100 miljoen pond over voor de aanvallende middenvelder

Jack Grealish wordt al een tijdje in verband gebracht met een transfer naar een Engelse topclub, maar nu lijkt het er ook echt te komen. Grealish wil graag vertrekken bij Aston Villa en de Engelse club wil hem niet in de weg staan.

Komt er deze zomer een transfer voor Jack Grealish? Volgens Jim White van talkSPORT wel. Volgens hem zou Manchester City namelijk een bod van 100 miljoen pond willen doen op Jack Grealish.

De 25-jarige Jack Grealish is al enkele jaren de absolute sterkhouder van Aston Villa. Het voorbije seizoen speelde Grealish 26 wedstrijden in de Premier League en daarin was de aanvallende middenvelder goed voor 7 doelpunten en 12 assists.