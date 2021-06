AA Gent speelt gelijk tegen Feyenoord op de laatste dag van hun Nederlandse stage

De stage in Nederland sloot AA Gent af met een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse Feyenoord.

Voor AA Gent scoorde Tarik Tissoudali. De Feyenoordse spits Naoufal Bannis hing de bordjes amper vier minuten later alweer in evenwicht. Zo eindigde de wedstrijd op een gelijkspel.



Bij Gent mochten nieuwkomers Christopher Operi en Julien De Sart in de basis starten. Gianni Bruno, overgenomen van Zulte-Waregem, mocht invallen. Bij de Rotterdammers mocht onze landgenoot Francesco Antonucci van een basisplek proeven.