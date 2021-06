Franse international kan op heel wat belangstelling rekenen: Tottenham toont interesse, maar zal 80 miljoen euro moeten betalen

Jules Koundé is voorlopig nog eigendom van Sevilla, maar hij kan op interesse rekenen van heel wat Europese topclubs. Eerder toonde Manchester United al interesse, maar nu zou ook Tottenham in de markt zijn voor de jonge Fransman.

Volgens Fabrizio Romano staat Koundé op het lijstje van de Spurs, maar Tottenham zal veel geld moeten betalen als ze de verdediger willen binnenhalen. Koundé zou namelijk rond de 80 miljoen euro kosten.

Tottenham are gonna sign one or two centre backs: Jules Koundé is ‘highly appreciated’ - he’s expected to leave for less than €80m clause. Also Andersen in the list. ⚪️ #THFC



Nuno Espirito Santo: contacts ongoing, Paratici wanted him at Juve... but it’s not done yet. @DiMarzio