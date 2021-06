Jonkie maakt indruk in oefenduel van Anderlecht tegen STVV

Anderlecht speelde vrijdag 1-1 gelijk tegen STVV in een vriendschappelijk duel waarin Vincent Kompany heel wat jongelingen speelgelegenheid gaf. Vooral Nayel Mehsattou liet zich in erg positieve zin opmerken.

Vincent Kompany stuurde na de pauze een volledig nieuw elftal de wei in. De ploeg van de tweede helft bestond voornamelijk uit jonkies. Bekendste namen waren Antoine Colassin, Sieben Dewaele. Colin Coosemans maakte dan weer zijn debuut voor paars-wit.

In de eerste helft kwamen heel wat anciens op het veld, zoals aanvoerder Wesley Hoedt of Lior Refaelov. Toch was het een 18-jarige knaap die met veel aandacht ging lopen: Nayel Mehsattou. De Belg met Chileens roots liet zich opvallen met heel wat rushes op zijn linkerflank, terwijl hij van nature een rechterflankspeler is. Bovendien toonde opvallend veel lef en durf, alsof hij al jaren meedraait.

Benieuwd of we de jeugdinternational dit seizoen aan het werk zullen zien in de Jupiler Pro League. De Anderlecht-fans zijn alvast gek van hem.

Mehsattou en Debast zijn sterk bezig. #RSCASTVV — Vince The Prince (@COYMMMMM) June 25, 2021

Mehsattou made a good impression so far. šŸ’œšŸ¤ — RSC Anderlecht English šŸ“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ (@RscAnderlechtEN) June 25, 2021

Mehsattou est meilleur que Roberto Carlos #rsca — bundu le peintre (@rayan040414) June 25, 2021