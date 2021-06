Gisteren tegen Wales of vanavond tegen Tsjechië: het had helemaal anders gekund voor Rode Duivels, maar is rekenen verstandig?

Portugal, Italië, daarna mogelijk Frankrijk. De weg naar de finale is moeilijk, bijzonder moeilijk voor de Rode Duivels. En het had ook zomaar anders kunnen zijn.

Hadden we dan toch niet gewoon moeten verliezen van Denemarken of Finland? In dat geval waren we tweede geworden in onze groep en mochten we op zaterdag Wales bekampen.

Met Nederland of Tsjechië leek ook de kwartfinale dan een meer haalbare kaart te zijn dan wat we nu allemaal op ons bord krijgen.

Rekenen?

Maar het had zelfs nóg anders gekund. Hadden we bijvoorbeeld gelijkgespeeld tegen Finland, dan waren de Finnen er alsnog bijgeweest als beste derde.

En dan zouden we in de achtste finales gespeeld hebben tegen ... Tsjechië. Toch iets anders dan meteen aan de bak tegen Portugal. Zondagavond zullen we mogelijk al meer weten. Zou u rekenen voor zoiets?