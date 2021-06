🎥 Zulte Waregem panikeert niet nadat het rammeling kreeg van Union: "Jonge spelers doen het op training heel goed"

Zulte Waregem oefende zaterdag op het veld van Ingelmunster tegen Union SG. De uitslag viel wel tegen voor Essevee: het kreeg een 0-4 om de oren. Toch een uitslag waar je even bij gaat nadenken. Al dient dit ook wel in zijn perspectief geplaatst te worden.

Het was immers een experimenteel Essevee, met veel jongen spelers. "Voor die jongens is dat zeker ook niet gemakkelijk", zegt Davy de Fauw. "Op training doen die het heel goed. Door corona is het heel lang geleden dat zij wedstrijden gespeeld hebben. Je probeert opdrachten mee te geven en de ene doet die beter dan de andere. Het zijn kansen die ze krijgen en daar moeten ze van profiteren."

Al blijft het niet fijn om met zo'n ruime score te verliezen. Wat is de oorzaak van dat resultaat? "Dat ligt aan verschillende zaken", stelt David Hubert, één van de meer ervaren nieuwkomers bij Zulte Waregem. "De tegendoelpunten kwamen er na een reeks foutjes. Het is duidelijk dat er een aantal individuele fouten gemaakt zijn die het niet gemakkelijk gemaakt hebben."

Hubert: "We maakten het onszelf moeilijk door paar individuele foutjes, maar het resultaat is niet het enige dat telt in de voorbereiding."

Hubert tilt niet zo zwaar aan die uitslag. "Ik denk dat we in de voorbereiding gewoon moeten focussen op de loading. De spelers hebben 45 minuten in de benen tegen toch geen onaardige tegenstander. We hebben geen kwetsures opgelopen tijdens de wedstrijd, wat ook niet onbelangrijk is."