Genk en groot talent lijken uit elkaar te gaan na strubbelingen die al van vorig seizoen dateren

Pierre Dwomoh staat al jaren te boek als groot talent, maar blijkbaar ook als moeilijk karakter. Vorig seizoen was er al een incident en ook dit seizoen mag hij niet aansluiten bij de A-kern. Een vertrek lijkt onvermijdelijk.

De 17-jarige jeugdinternational had vorig seizoen al een woordenwisseling met beloftencoach Hans Somers. Hij had net zijn debuut mogen maken van John van den Brom, maar werd zonder veel woorden naar de B-kern gestuurd.

Daar zit hij nog altijd in en er zou ook geen plaats meer zijn voor hem bij de A-kern, weet HLN. Zelf wil hij spelen, in Genk of elders. Hij heeft wel nog een contract tot 2024 en dus wordt er een oplossing voor hem gezocht.