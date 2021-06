Mourinho vertelt wat hij zou doen als Engels bondscoach: "hij zou Gosens overklassen"

José Mourinho dook vanochtend op in de talkshow van Talksport. De Portugees vertelde welke spelers hij zou opstellen.

De Portugees ziet in de rechtse wingback een belangrijke schakel om het gevaar van duitse linkse wingback Gosens uit te schakelen. Hij zou op die plaats Kyle Walker zetten. "Hij is snel en sterk, hij zou Gosens overklassen", is de boodschap van Mourinho. Hij vermeldt ook dat hij Luke Shaw zou verkiezen op de linkse wingback aangezien Ben Chilwell niet volledig fit is door de quarantaine-periode.

In de aanval zou de trainer Sterling, Kane en Grealish opstellen. Mourinho had Kane afgelopen seizoen nog onder zijn hoede bij Tottenham. Komend seizoen is de Portugees coach van AS Roma.