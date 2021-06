AA Gent gaat in deze nieuwe shirts op puntenjacht

Bij AA Gent stellen ze niet alleen hun aanwinsten voor maar ook de nieuwe shirts voor volgend seizoen worden in 'the picture' gezet.

AA Gent zal het merendeel van haar wedstrijden afwerken in het blauw net zoals de voorgaande jaren. Dit wordt dan ook het officieel thuisshirt van de Gentenaren. Op verplaatsing gaan ze opnieuw in het fel geel bijna fluo spelen.

Het derde shirt van AA Gent is hoofdzakelijk wit met een blauwe lijn in het midden. In de eerstvolgende oefenduels zal AA Gent hun kersverse kledij voor het eerst dragen.