Daar is het EK: vergeet je pronostiek niet én wordt topmanager via ons managerspel!

Ook voor het EK hebben we weer zoals bij alle grote toernooien onze pronostiek en ons managerspel. Bewijs dat jij het meeste van voetbal weet en versla familie, vrienden en concurrenten.

Het EK staat voor de deur. Hoog tijd om dus ook jouw pronostiek in te vullen én ook meteen de beste manager te worden.

Bij de pronostiek zijn er ook punten te verdienen met de volgorde van de ploegen in de klassering per groep.

Regels voor managerspel:

- Je selecteert 18 spelers (bestaande uit 2 doelmannen, 6 verdedigers, 6 middenvelders en 4 aanvallers).

- Er mogen maximum 2 spelers uit dezelfde ploeg in je selectie voorkomen.

- Elke speeldag kies je daaruit 11 spelers. Enkel die spelers kunnen punten verdienen.

- Je kan in 6 verschillende opstellingen spelen: 1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-5-3-2 en 1-5-2-3.

- Na de groepsfase en na elke volgende ronde met rechtstreekse uitschakeling kun je 5 transfers uitvoeren, waarbij de beperking van 2 spelers per ploeg vervalt.

- De puntenverdeling is ongewijzigd.



Zoals altijd is het ook mogelijk om in groep (zowel met al tegen elkaar) mee te spelen.

Toppronostikeur of manager in hart en nieren?

Ben jij de persoon die elke speeldag opnieuw de uitslagen voorspelt? Dan wordt het hoog tijd om deel te nemen aan onze prono. Hoe? Klik gewoon op DEZE LINK en schrijf je in!

Sta je echter wekelijks te roepen op de coach van je favoriete ploeg en denk je dat je het allemaal beter kan? Dan is het managerspel iets voor jou. Door HIER te klikken kan je meespelen.