Geen EK vandaag maar wel Club Brugge live te bekijken

Vandaag zijn er geen wedstrijden op het EK dus even de tijd om af te kicken of Live naar Club Brugge tegen Lokomotiva Zagreb te kijken.

Club Brugge speelt om 18 uur een oefenwedstrijd tegen het Kroatische Lokomotiva Zagreb. Deze wordt live uitgezonden via de Facebookpagina en het Youtube kanaal van Club Brugge.

Lokomotiva Zagreb eindigde vorig seizoen 8ste in de Kroatische eerste klasse en is de kleine broer van Dynamo Zagreb dat vorig seizoen kampioen speelde.

Bij Lokomotiva Zagreb speelt één Belg namelijk Moutir Chajia. Geboren in Heusden-Zolder en zijn jeugdopleiding genoten bij KV Oostende vertrok hij al op jonge leeftijd richting Italië. Daar kwam hij onder andere uit voor Novara en Ascoli. Sinds oktober 2020 speelt hij in Kroatië en vorig seizoen was hij goed voor twee doelpunten en één assist in 27 wedstrijden voor Lokomotiva Zagreb.