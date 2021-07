Aiden McGeady is de belichaming van 'Sunderland Til I Die'

Publiekslieveling Aiden McGeady speelt ook komend seizoen voor Sunderland. De Ierse international gaat voor de vijfde keer proberen om promotie af te dwingen met de gevallen club.

McGeady kwam in het seizoen 2016/17 naar Sunderland toe, nadat de club net was gedegradeerd uit de Premier League. Het doel was om snel weer promotie naar het hoogste niveau af te dwingen, maar Sunderland viel juist hard naar beneden.

Netflixkijkers maakte het drama van dichtbij mee in de documentaire Sunderland ‘Til I Die. In plaats van promotie eindigde Sunderland onderaan in het Championship en dus gleed de club verder af. De afgelopen twee seizoen liep de promotie steeds op een sisser af en McGeady hoopt komend seizoen echt te promoveren vanuit de League 1. 'Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik deel wil uitmaken van het team dat de weg omhoog weer vindt. We weten allemaal wat de ambitie is van de club.'

McGeady had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in het bereiken van de play-offs, hij leverde zestien assists af in de League One.